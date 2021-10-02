Отменный вкус кавказской кухни. Тонкое чуду с тыквой

Один из вкуснейших и одновременно простейших рецептов дагестанской кухни — чуду. Эти тонкие лепёшки можно готовить с разной начинкой, но самый осенний вариант — конечно, с тыквой.
Ингредиенты для теста:
- Мука — 500 гр.;
- Масло растительное — 2 ст. л.;
- Соль — 1 ч. л.;
- Вода тёплая — добавлять до получения консистенции мягкого теста.
Ингредиенты для начинки:
- Маленькая тыква — 1 шт.;
- Репчатый лук — 1 шт.;
- Петрушка — 1 пучок (необязательно);
- Специи по вкусу (красный перец, соль);
- Яйцо — 1 шт.;
- Сливочное масло для жарки и смазывания.
На сливочном масле пожарьте мелко порезанный лук до готовности.
Тыкву очистите от кожицы и семян, натрите на крупной тёрке, посолите, оставьте на 10 минут. Затем отожмите лишний сок, переложите в другую ёмкость. Туда добавьте мелко порезанную зелень, пожаренный лук, специи и соль по вкусу, а также яйцо. Перемешайте начинку.
Из просеянной муки, воды, соли и масла замесите мягкое тесто. Разделите его примерно на 18-20 частей. Оставьте тесто отдохнуть под полотенцем минут на 20.
Каждый шарик раскатайте в тонкий пласт. На одну половину выложите начинку, распределите тонким слоем. Защипните края.
Пожарьте на сухой сковороде без масла с обеих сторон. И смажьте обильно с обеих сторон сливочным маслом.
От такой сытной и аппетитной лепёшки сложно отказаться!
Подробнее о приготовлении чуду с тыквой смотрите в видео ниже: