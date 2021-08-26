Маринованный перец в самом необычном маринаде. Очень вкусно и просто

Болгарский перец прекрасно дополняет вкус свежих салатов, его можно фаршировать и готовить с ним другие блюда. Невероятно вкусным получается болгарский перец, маринованный в соевом соусе. Все ингредиенты маринада отлично сочетаются друг с другом и со вкусом самого перца. Всего через сутки у вас получится вкуснейшие маринованные перцы, которые можно есть как самостоятельное блюдо, так и в качестве гарнира.

Для этого рецепта понадобится:

сладкий перец — 550 гр;

соевый соус — 100 мл;

острый перец — 7-10 колечек;

чеснок — 5 зубчиков;

чёрный перец горошком — 10 шт;

уксус 9% — 30 мл;

сахар — 50 гр;

растительное масло — 50 мл.

Разрежьте болгарский перец вдоль пополам, удалите плодоножку и семена. Сделайте надрезы на перце, в качестве ограничителя удобно использовать палочку для роллов.

Переложите перец в глубокую тарелку и посыпьте солью. Нарежьте острый перец колечками. Количество острого перца зависит от ваших вкусовых предпочтений.

Чеснок нарежьте пластинами. На разогретую сковороду налейте растительное масло, добавьте острый перец, черный перец горошком и чеснок и обжарьте несколько минут.

Добавьте в скороду соевый соус, уксус и сахар и доведите до кипения. Прокипятите в течение одной минуты, после чего уберите с огня и дайте маринаду остыть.

Залейте перец остывшим маринадом и дайте промариноваться в течение суток.

Такой маринованный перец можно есть как отдельно, например, на бутербродах с творожным сыром, либо подавать к мясу, картофелю и другим горячим блюдам.

Поэтапный процесс оригинального рецепта перца можно посмотреть в видео: