Маринованный перец в самом необычном маринаде. Очень вкусно и просто

Болгарский перец прекрасно дополняет вкус свежих салатов, его можно фаршировать и готовить с ним другие блюда. Невероятно вкусным получается болгарский перец, маринованный в соевом соусе. Все ингредиенты маринада отлично сочетаются друг с другом и со вкусом самого перца. Всего через сутки у вас получится вкуснейшие маринованные перцы, которые можно есть как самостоятельное блюдо, так и в качестве гарнира.
Для этого рецепта понадобится:
- сладкий перец — 550 гр;
- соевый соус — 100 мл;
- острый перец — 7-10 колечек;
- чеснок — 5 зубчиков;
- чёрный перец горошком — 10 шт;
- уксус 9% — 30 мл;
- сахар — 50 гр;
- растительное масло — 50 мл.
Разрежьте болгарский перец вдоль пополам, удалите плодоножку и семена. Сделайте надрезы на перце, в качестве ограничителя удобно использовать палочку для роллов.
Переложите перец в глубокую тарелку и посыпьте солью. Нарежьте острый перец колечками. Количество острого перца зависит от ваших вкусовых предпочтений.
Чеснок нарежьте пластинами. На разогретую сковороду налейте растительное масло, добавьте острый перец, черный перец горошком и чеснок и обжарьте несколько минут.
Добавьте в скороду соевый соус, уксус и сахар и доведите до кипения. Прокипятите в течение одной минуты, после чего уберите с огня и дайте маринаду остыть.
Залейте перец остывшим маринадом и дайте промариноваться в течение суток.
Такой маринованный перец можно есть как отдельно, например, на бутербродах с творожным сыром, либо подавать к мясу, картофелю и другим горячим блюдам.
Поэтапный процесс оригинального рецепта перца можно посмотреть в видео: